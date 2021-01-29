Головна актриса "Квартал 95" Олена Кравець пофліртувала з відомим красенем Даніелем Салемом

Як пише Politeka.net, в «сторіс» свого «Instagram» зірка поділилася кадрами нового випуску «Жіночого кварталу».

Гостем шоу став Даніель Салем-український ресторатор і телеведучий. Учасник шостого сезону шоу "Танці з зірками" та учасник десятого сезону співочого шоу "Голос країни".

Відзначимо, що Салем і Кравець разом брали участь в «Танцях з зірками» в 2019 році.

Заміжня Кравець вирішила стала пофліртувати з Салемом, у якого, до речі теж є сім'я, просто на сцені. Вона сміялася і говорила млосним голосом.

"... на проекті "Танці з зірками", може пам'ятаєте мене. Можна я, колего, потисну вашу руку», - каже артистка «Кварталу 95».

При цьому Кравець починає стискати біцепс телеведучого.

Відзначимо, артистка була одягнена в чорну сукню з мереживними вставками і туфлі на підборах.

"Ну, Лена",-пролунав голос з-за лаштунків і номер продовжився.

Нагадаємо, у пара Олени Кравець і Макса Леоновапокинула проект" Танці з зірками " у чвертьфіналі. Даніель Салем і Юлія Сахневич покинули проект в десятому ефірі. Переможницею тоді стала Ксенія Мішина.

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