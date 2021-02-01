Украинская актриса, звезда "Квартал 95" Елена Кравец показала тайное увлечение своих близнецов

Актриса "Женского Квартала" Елена Кравец старается уделять много времени своим маленьким близнецам Ване и Кате, и гуляет с ними даже в вечернее время. Кадрами из последней прогулки Кравец похвасталась своем Instagram Stories, где рассказала о тайной работе своих малышей, пишет Politeka.net.

На видео, которое показала Елена Кравец, она стала свидетелем того, насколько ее добрыми и бескорыстными являются ее дети. После прогулки по заснеженным киевским улицам со своей звездной мамой Ваня и Катя, видимо, попросили ее задержаться у одного из подъездов, заметив "непорядок" на одной из местных лавочек.

Дети держали в руках щетки для очистки снега, поэтому решили использовать их по назначению и позаботиться о жильцах, которые захотят сесть с утра на лавочку.

Близнецы в теплых куртках и шапках, невзирая на мороз, принялись увлеченно чистить лавочку, пока Елена Кравец расспрашивала их об этом занятии.

"Ребята, а кем вы работаете сейчас?",- поинтересовалась Елена Кравец у детей.

"Дворниками",- коротко ответили малыши и добавили: "Чтобы было все чище".

"Дворники Ваня и Катя?",- продолжила расспросы звездная мама и получила утвердительный ответ от увлеченных близнецов.

"Это тайная помощь, да?"- спросила звезда "Квартала" у близнецов, но на вопрос отреагировала только дочка Кравец.

"Да, это тайная помощь",- согласилась она и продолжила о том, что хотела бы сохранить это занятие в секрете.

"Мы не хотим признаваться, что это мы, потому что это будет секрет",- отметила девочка.

"Люди выйдут утром и удивятся, да?",- подытожила Елена Кравец, снимая своих детей на камеру, а дети согласились с ее предположением.

Свою публикацию Елена Кравец подписала словами "Тайная команда".

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