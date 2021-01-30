Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець розповіла про нелегкий вибір, з яким вона зіткнулася

Як повідомляє Politeka.net, гумористка поділилася новими кадрами у своєму Instagram. Так, Кравець розповіла, що зараз займається ремонтом у своїх батьків в Кривому Розі, тому їй доводиться ходити по будівельних магазинах. На відео вона зняла один з таких походів.

"Я як і раніше в Кривому Розі і тут тривають у мене нелегкі будівельні будні. Я зараз хочу вибрати батькам душ, кран і попрошу вас трошки мені допомогти. Друзі, треба зробити вибір для мене і моїх батьків. Потрібно, щоб їм було тепло, комфортно, була відповідна висота і ціна, що важливо", - звернулася до своїх шанувальників Кравець.

Вона показала стенд з душовими кранами і запропонувала передплатникам вибрати той, який вона купить батькам.

Пізніше зірка подякувала фанатам, які допомогли їй визначитися з вибором.

Раніше ми писали, що Кравець бере участь в озвучуванні нового мультфільму для дітей.

"Хлопці, я в черговому своєму дзені займаюся одним зі своїх найулюбленіших взагалі занять. Дублюю мультик. У головній ролі в мультику "Пончари". І звуть мене тут "Оп", - розповіла актриса.

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