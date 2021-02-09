Украинская актриса, звезда «Квартал 95» и «Женского квартала» Елена Кравец свела с ума зажигательными танцами

Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм опубликовали нарезку из выступлений Елены. Помимо ее ролей в «Квартал 95» поклонники напомнили, что Кравец участвовала в шоу «Танцы со звездами».

На опубликованных кадрах актриса зажгла под трек Светланы Лободы «Суперзвезда». Сначала она танцевала в эффектном платье с разрезом, а после дала жару в платье для танцев. Красотка повиляла бедрами, показав своим коллегам по сцене, чему она научилась на шоу.

«Звезда», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов.

«Куколка, красотка, конфетка», «Бомба», «Действительно звезда талантливая», «Наша красавица Леночка», «Бриллиантовая Звезда!», «Красавица, талант, суперзвезда», «Ты супер звезда, просто краотка, так держать», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елена Кравец показала своих маленьких детей, которые играли с снегом на улице. Малыши заявили, что они работают дворниками. Кравец уточнила, что это тайная помощь для жителей подъезда. Увлеченные игрой дети с ней согласились.

Напомним, что Кравец из «Квартал 95» вернулась в Кривой Рог, родителям звезды потребовалась помощь: «Ребята, нужно…».

А еще Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» растаяла в руках красавчика из «Танців з зірками»: «С Димопулос такой искры не было…».

Также Politeka сообщала, что лучезарная Кравец из «Квартала 95» в облегающей маечке показала свои достоинства: «Любим всей семьей…».