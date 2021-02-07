Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець розтанула в обіймах відомого хороеграфа, зірки "Танців з зірками" Максима Леонова

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото, зроблене під час одного з сезонів шоу. На знімку Кравець у неймовірно красивій бальній сукні позувала в обіймах переможця "Танців з зірками" Максима Леонова. Вона щиро посміхалася і виглядала дуже щасливою.

На Олені було надіто плаття з пишною спідницею і глибоким декольте, яке підкреслило пишні груди артистки. Волосся зірки було зібране, тому нічого не відволікало від її витонченої шиї і зони декольте. Леонов був одягнений в бордову сорочку і штани. Парочка виглядала дуже гармонійно.

Як відомо, до Санти Дімопулос Леонов також танцював в парі з Оленою Кравець і Машею Єфросиніною. У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів і компліментів Олені і парі.

"З Дімопулос такої іскри не було", «дуже красиво», «Богиня», «Прекрасно», «яка вона красива», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олена Кравець розслаблено розвалилася в кріслі. Актриса була одягнена в чорний комбінезон і білий піджак. Вона піднесла руку до волосся і задумливо дивилася в кадр.

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