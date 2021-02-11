Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец рассказала, что ей и ее детям подарили целый "дом"
Звезда рассказала, как она хочет поступить с роскошным подарком, передает Politeka.net. Соответствующее видео артистка записала в сторис Инстаграм.
Так, Кравец рассказала, что ей подарили большой игрушечный дом для кукол.
Видео артистка записывала, сидя перед камерой на коленях. Актриса была в розовом свитере и серых брюках. Завершила образ стильная шапка.
По словам артистки, в доме может жить сразу несколько кукольных семей. В жилье предоставляются мебельные наборы для нескольких этажей.
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"Мамы девочек меня поймут", - отметила звезда.
Однако Елена Кравец вместе со своими маленькими, сыном Иваном и дочерью Екатериной, решили отдать дом семье, которой он нужен больше. О чем звезда и сообщила на видео.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Елена Кравец родилась первого января 1977 года. Светловолосая красотка поступила в Криворожский экономический институт, мечтая стать финансистом-экономистом. Однако судьба распорядилась иначе.
Кравец решила поучаствовать в студенческом КВН, в итоге она попала в команду "Квартала" и сейчас остается его звездой.
Также артистка набирает популярность в Инстаграме. Сейчас на нее подписаны 638 тысяч человек. Посты Елены быстро собирают тысячи лайков и много комментариев. Пользователи сети не устают делать звезде комплименты.
Напомним, что замужняя Кравец из "Квартал 95" публично пофлиртовала с известным красавчиком: "Можно я пожму...".
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