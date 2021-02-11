Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец рассказала, что ей и ее детям подарили целый "дом"

Звезда рассказала, как она хочет поступить с роскошным подарком, передает Politeka.net. Соответствующее видео артистка записала в сторис Инстаграм.

Так, Кравец рассказала, что ей подарили большой игрушечный дом для кукол.

Видео артистка записывала, сидя перед камерой на коленях. Актриса была в розовом свитере и серых брюках. Завершила образ стильная шапка.

По словам артистки, в доме может жить сразу несколько кукольных семей. В жилье предоставляются мебельные наборы для нескольких этажей.

"Мамы девочек меня поймут", - отметила звезда.

Однако Елена Кравец вместе со своими маленькими, сыном Иваном и дочерью Екатериной, решили отдать дом семье, которой он нужен больше. О чем звезда и сообщила на видео.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Елена Кравец родилась первого января 1977 года. Светловолосая красотка поступила в Криворожский экономический институт, мечтая стать финансистом-экономистом. Однако судьба распорядилась иначе.

Кравец решила поучаствовать в студенческом КВН, в итоге она попала в команду "Квартала" и сейчас остается его звездой.

Также артистка набирает популярность в Инстаграме. Сейчас на нее подписаны 638 тысяч человек. Посты Елены быстро собирают тысячи лайков и много комментариев. Пользователи сети не устают делать звезде комплименты.

Напомним, что замужняя Кравец из "Квартал 95" публично пофлиртовала с известным красавчиком: "Можно я пожму...".

Как сообщала Politeka, лучезарная Кравец из «Квартала 95» в облегающей маечке показала свои достоинства: «Любим всей семьей…».

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» вернулась в Кривой Рог, родителям звезды потребовалась помощь: «Ребята, нужно…».