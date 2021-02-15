Звезда "Женского Квартала" Елена Кравец показала, как проходят ее танцевальные тренировки

Как пишет Politeka.net, соответствующие кадры появились на официальной фан-странице звезды в соцсети Instagram.

Очаровательная Елена Кравец успешно справляется с ролью мамы, совмещая ее с незабываемыми выступлениями. Но блистать на сцене не так просто, ведь необходимо постоянно поддерживать себя в форме и тренироваться, чтобы чувствовать полную уверенность в себе.

На небольшом видео видно, как Елена Кравец под чутким руководством энергичного хореографа репетирует над новыми движениями, которые украинцы наверняка увидят в ближайшее время на сцене. Но движения звезды "Квартала" настолько необычны, что даже напоминают кадры из немого кино.

На видео Елена Кравец предстала в черных обтягивающих брюках и кофте-тельняшке с некрупной черно-белой полосой и довольно широкими рукавами. Образ дополнили массивные черные ботинки и маленькая жилетка черного цвета. В таком наряде сосредоточенная Кравец старалась в точности повторить движения своей наставницы, которая вслух отсчитывала количество движений и демонстрировала их Кравец перед огромным зеркалом.

Елена пыталась успевать за хореографом, хотя в некоторые моменты ей это не удавалось. Она тщательно старалась удержать колени на одном уровне и держать руки на уровне талии перед собой. Но было видно, что звезда немножко устала от тренировки и тяжело дышала.

"Что-то будет!",- подписали публикацию поклонники, вызвав ею восхищение у фанатов Елены Кравец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Кравец (@elenakravetsof)

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