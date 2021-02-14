Актеры студии "Квартал 95" удивили кадрами со свадеб



Как передает Politeka.net, фото с семейных альбомов артистов появились на официальной Instagram-страничке "Квартала".



"Поздравляем всех с Днем Святого Валентина! Говорите о своих чувствах любимому человеку каждый день, и смотрите друг на друга с восторгом, словно впервые!", - говорится в сообщении.



Юрий Ткач в браке с супругой Викторией уже 12 лет. По словам комика, он сделал тогда еще будущей жене предложение, подарив кольцо с огромным бриллиантом и один тюльпан.

Степан Казанин и его жена Наталья в браке с 1993-го года.

19-ю годовщину Елена Кравец и ее муж Сергей будут отмечать осенью.

"Узнав, что я беременна, мы решили сыграть свадьбу, пока еще животик не слишком заметен. Пригласили 120 гостей, причем на собственные деньги", -рассказывала Елена в одном из интервью.

Евгений Кошевой со своей любимой Ксенией 7 июля прошлого года отпраздновали 13 лет совместной жизни.

Напомним, что замужняя Кравец из "Квартал 95" публично пофлиртовала с известным красавчиком: "Можно я пожму...".

Как сообщала Politeka, лучезарная Кравец из «Квартала 95» в облегающей маечке показала свои достоинства: «Любим всей семьей…».

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» вернулась в Кривой Рог, родителям звезды потребовалась помощь: «Ребята, нужно…».