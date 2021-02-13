В Сети появилось "раритетное" видео с украинской актрисой, звездой " Квартала 95" Еленой Кравец

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу артистки.

Так, в фан-аккаунте Кравец появилось черно-белое видео, сделанное во время фотосессии актрисы.

На опубликованных кадрах она позирует с ярким макияжем в черном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Также яркий и сексуальный образ дополняют длинные серьги.

В подписи к видео нет информации о том, когда оно было сделано, но кадры явно давние, ведь тогда у Кравец были еще довольно короткие волосы.

На видео Кравец элегантно позирует на камеру и романтично улыбается.

В комментариях артистку засыпали комплиментами, восхищаясь ее красотой.

"Красавица", "Приятно, романтично", "Ну красавица же", "Очень мило", - пишут под видео.

Как известно, Елена Кравец родилась 1 января 1977 года. Светловолосая красавица поступила в Криворожский экономический институт, мечтая стать финансистом-экономистом. Однако судьба распорядилась иначе. Кравец решила принять участие в студенческом КВН, в итоге она попала в команду "Квартала" и сейчас остается его звездой.

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