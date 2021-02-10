Олена Кравець грайливо притулилася до чоловіка, "такі закохані"

Відома артистка Олена Кравець, яка регулярно з'являється не тільки на телеекранах, але і в Instagrаm обожнює ділитися кадрами свого творчого та особистого життя з шанувальниками. У соцмережі також існує безліч фан-акаунтів знаменитої артистки. Як пише Politeka.net, на одному з таких розмістили чуттєве архівне фото зірки.

Популярна артистка в кадрі зі своїм чоловіком Сергієм, дивляться один одному в очі. Видно, що фото пролежало в архіві вже кілька років, на ньому, Олена і її чоловік виглядають зовсім молодими.

При цьому, якщо чоловік популярної артистки більш стриманий, а от Олена не змогла приховати, грайливий настрій. На фото вона притулилася до чоловіка, розплившись в завзятій посмішці.

Шанувальники, які рідко пропускають фотографії Олени, в колонці коментарів засипали щасливу пару закоханих сердечками та побажаннями любові та щастя.

"Щасливі й закохані🙌🙌🙌💕💕💕, а щей улюблені нами❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍. Щастя і злагоди вам!!!!", "Найкрасивіші та щасливі, удачі вам", "Дуже гарна пара.😍❤❤❤❤❤❤❤❤", - відгукнулися шанувальники.

Фотографія сподобалася також відомому ведучому і колезі по каналу Юрію Горбунову, він залишив своє "сердечко".

Раніше ми писали, що Кравець розмістила відео в якому вразила запальними танцями під трек Лободи. Актриса танцює під пісню Світлани Лободи "Суперзірка". Спочатку вона танцювала в ефектній сукні з розрізом, а після зірвала спідниці і залишилася в коротенькій спідниці. Красуня повиляла стегнами, показавши своїм колегам по сцені, чому вона навчилася на шоу.

Нагадавши, блондинка з "жіночого кварталу" захопила витонченою фігурою в крихітній сукні: "Іруся, ти прекрасна".

На порталі Politeka ми писали, що Кравець з " Квартал 95 «розтанула в руках красеня з» Танців з зірками«:»з Дімопулос такої іскри не було...".

Також на сайті Politeka повідомляли, промениста Кравець з "Кварталу 95" в облягаючій маєчці показала свої достоїнства: "любимо всією сім'єю…».