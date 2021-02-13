У мережі з'явилось "раритетне" відео з українською актрисою, зіркою "Кварталу 95" Оленою Кравець

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку артистки.

Так, у фан-акаунті Кравець з'явилось чорно-біле відео, зроблене під час фотосесії актриси.

На опублікованих кадрах вона позує з яскравим макіяжем у чорній сукні з відкритими плечима та глибоким декольте. Також яскравий та сексуальний образ доповнюють довгі сережки.

У підписі до відео немає інформації про те, коли воно було зроблене, але кадри явно давні, адже тоді у Кравець було ще досить коротке волосся.

На відео Кравець елегантно позує на камеру і романтично посміхається.

У коментарях артистку засипали компліментами, захоплюючись її красою.

"Красуня", "Приємно, романтично", "Ну красуня ж", "Дуже мило", - пишуть під відео.

Як відомо, Олена Кравець народилася 1 січня 1977 року. Світловолоса красуня вступила до Криворізького економічного інституту, мріючи стати фінансистом-економістом. Однак доля розпорядилася інакше. Кравець вирішила взяти участь у студентському КВК, в результаті вона потрапила в команду "Кварталу" і зараз залишається його зіркою.

Нагадаємо, що заміжня Кравець з " Квартал 95 "публічно пофліртувала з відомим красенем:" можна Я потисну...".

Як повідомляла Politeka, промениста Кравець з " Кварталу 95 «в облягаючій маєчці показала свої достоїнства:»любимо всією сім'єю...".

Також Politeka писала, що Кравець з " Квартал 95 «повернулася в Кривий Ріг, батькам зірки потрібна була допомога:»хлопці, потрібно...".