Актриса "Квартала" Елена Кравец восхитила неожиданным образом всемирно известной звезды

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец заинтриговала неожиданным перевоплощением в звезду мирового масштаба. Актриса примерила на себя образ известной певицы, который показали в ее фан-клубе в соцсети Instagram.

Поклонники Елены Кравец давно вдохновляются образами, которые показывает талантливая Елена Кравец. Но в этот раз актриса превзошла сама себя, появившись перед публикой с невероятной копной волос на голове и совсем другим лицом. Но дело не в пластике, а в ее участии в новом грандиозном проекте от 1+1 под названием "Ліпсінк Батл".

На видео Елена Кравец сидит в кресле перед зеркалом в белой накидке и загадочно улыбается. Но одним резким движением руки звезда неожиданно сбрасывает накидку и перед зеркалом появляется знаменитая певица Тина Тернер в лице Елены Кравец.

Актриса настолько мастерски изменила свой образ, что поклонникам трудно было найти сходство со своей фавориткой. Довольно острый нос, нависшие веки и фирменная улыбка Тины - именно таким стало лицо Кравец. Образ всемирно известной певицы продолжили пышная прическа из густых светлых прядей, короткое блестящее платье и накинутая на плечи стильная джинсовая куртка со светлой бахромой на спине.

Поклонники Елены Кравец сразу же оценили ее неожиданное и впечатляющее перевоплощение и написали в комментариях о своих в эмоциях от увиденного.

"Вот это образ!", "Шикарная!",- написали фолловеры в соцсети.

Стоит отметить, что шоу "Ліпсінк Батл" появится в эфире телеканала с 6 марта, а участниками звездных пародий станут 36 знаменитостей, которые предстанут в неожиданных для многих образах. Ведущими шоу выступят Потап и Тина Кароль.

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