Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец станет участницей нового шоу

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из официального аккаунта шоу «Липсинк батл» в Инстаграм. На страничке появилось видео, в котором Елена преображается в американскую звезду Тину Тернер.

Кроме этого, в сети появилась нарезка видео, на котором Кравец эффектно пародирует певицу. На Елене были надеты черные колготки в сеточку и соблазнительное мини. Сверху она, как и Тина Тернер, набросила объемную джинсовую куртку. Образ завершал парик с огромной копной светлых волос, которую Кравец растрепала, чтобы образ получился особенно горячим.

В комментариях украинцы пришли в восторг от образа актрисы.

«Ох и пожар. Елена шикарно вошла в образ», «Леночка, ждём. Жги!», «Шикарная», «Ленчик ну ты и молодец! Это же надо такой профи менять облики, кем ты только ни была, почему ты до сих пор ни народная, заслуженная Украины», «Вот это отжигаешь», - пишут пользователи сети.

Добавим, что самой Кравец образ Тины Тернер очень понравился. Она призналась, что ей близка певица свободой духа. Уже несколько недель Кравец, по ее словам, проводит на репетициях, готовясь к шоу.

Напомним, что Елену Кравец неожиданно вычеркнули из программы «Женского квартала», украинцы ахнули: «Скатились».

Как сообщала Politeka, растрепанная Кравец из "Квартала 95" поразила новой внешностью, артистку не узнать: "Пытаюсь повторить все...".

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