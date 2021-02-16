Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець пропала з нової афіші "Жіночого кварталу"

Як передає Politeka.net, в Instagram шоу з'явився плакат з анонсом зйомок «Жіночого кварталу», які будуть проходити 26 і 27 лютого. Шанувальники відразу ж звернули увагу на той факт, що на афіші немає головної зірки та ініціатора створення шоу, актриси «Квартал 95» Олени Кравець.

"Друзі, нагадуємо, що наші дівчата з "Жіночого кварталу" чекають вас 26 і 27 лютого на зйомках нового запального сезону. Подаруйте собі весняний настрій цієї холодної та сніжної зими!",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях українці стали дивуватися, не розуміючи, куди могла подітися з шоу Кравець.

"А де Кравець? Без неї зовсім не те шоу буде", " Олена відпочиває в Буковелі на президентській дачі. Що не знали???", "А Олена Кравець буде? Чому її немає на афіші?", "Скотилися", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олена Кравець похвалилася величезним іграшковим будинком для ляльок, який прийшов їй у подарунок. Зірка повідомила, що вони з дітьми вирішили подарувати цей будиночок родині, яка його потребує більше.

Нагадаємо, що Олена Кравець з "Квартал 95" розтанула поруч з чоловіком-красенем, рідкісне фото:"щасливі і закохані".

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Кварталу 95" в тільнику заінтригувала кадрами, як потіє в танцзалі: "щось буде!".

Також Politeka писала, що пікантне відео Кравець з "Квартал 95" наробило шуму в мережі, розмір декольте вражає:" Ну красуня ж!".