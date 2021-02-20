Актриса "Кварталу" Олена Кравець постала у новому незвичному ретро-образі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку артистки у соцмережі.
Так, в акаунті, присвяченому творчості Кравець, з'явилось відео, на якому вона позує в колготках у сіточку, туфлях на шпильці, блискучій короткій сукні та джинсовій куртці з бахромою. Образ артистки доповнила об'ємна зачіска з кучерями та сережки-кільця.
Сама Кравець пояснила, що їй дістався образ Тіни Тернер.
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"Образ Тіни Тернер близький мені свободою духу, і приємно, що з'явився шанс доторкнутися до легенди. Уже кілька тижнів я проводжу весь свій час в навушниках, прослуховуючи тільки її пісні. Дивлюся дуже багато відео, намагаюся повторити всі тонкощі в артикуляції, в манері рухатися, в повороті голови артистки. Дивлюся, як вона піднімає або опускає очі, як рухаються її руки. Спочатку все зчитую, а потім буду представлять в своєму стилі", - розповіла Олена Кравець.
Зазначається, що на телеканалі готують нове шоу "сенсаційних пародій".
Як видно на відео, Кравець чудово втілилась у свій образ та по-спражньому насолодилась новим амплуа.
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