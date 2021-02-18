Актриса "Кварталу" Олена Кравець захопила несподіваним образом всесвітньо відомої зірки
Як пише Politeka.net, Олена Кравець заінтригувала несподіваним перевтіленням у зірку світового масштабу. Актриса приміряла на себе образ відомої співачки, який показали в її фан-клубі в соцмережі Instagram.
Шанувальники Олени Кравець давно надихаються образами, які показує талановита Олена Кравець. Але цього разу актриса перевершила сама себе, з'явившись перед публікою з неймовірною копицею волосся на голові і зовсім іншим обличчям. Але справа не в пластиці, а в її участі в новому грандіозному проекті від 1+1 під назвою "Ліпсінк Батл".
На відео Олена Кравець сидить у кріслі перед дзеркалом у білій накидці і загадково посміхається. Але одним різким рухом руки зірка несподівано скидає накидку і перед дзеркалом з'являється знаменита співачка Тіна Тернер в особі Олени Кравець.
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Актриса настільки майстерно змінила свій образ, що шанувальникам важко було знайти схожість зі своєю фавориткою. Досить гострий ніс, навислі повіки і фірмова посмішка Тіни - саме таким стало обличчя Кравець. Образ всесвітньо відомої співачки продовжили пишна зачіска з густих світлих пасом, коротке блискуче плаття і накинута на плечі стильна джинсова куртка зі світлою бахромою на спині.
Шанувальники Олени Кравець відразу ж оцінили її несподіване і вражаюче перевтілення і написали в коментарях про свої емоції від побаченого.
"Ось це образ!", "Шикарна!",- написали фоловери в соцмережі.
Варто відзначити, що шоу "Ліпсінк Батл" з'явиться в ефірі телеканалу з 6 березня, а учасниками Зоряних пародій стануть 36 знаменитостей, які постануть в несподіваних для багатьох образах. Ведучими шоу виступлять Потап і Тіна Кароль.
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