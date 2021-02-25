Украинцы раскритиковали звезду студии «Квартал 95» Евгения Кошевого из-за видео по случаю юбилея со дня рождения Леси Украинки

Как известно, в этом году 25 февраля отмечается 150-летие со дня рождения выдающейся украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки. По этому поводу многие украинские звезды сделали тематические посты в своих аккаунтах в соцсетях. Среди них оказался и Кошевой.

Так, на новом видео юморист с выражением прочитал одно из самых известных стихотворений поэтессы - Contra spem spero! (Без надії сподіваюсь!). Кошевой явно старался передать настроение произведения.

«Леся Украинка - наше настоящее культурное сокровище, которое объединяет украинцев из каждого уголка мира. Присоединяйся к флешмобу. Читай, пиши, выкладывай!», - написал артист в подписи к видео.

Впрочем, не все его поклонники оценили пост Кошевого. Так, в комментариях люди заметили, что артист на видео читает не произносит строчки по памяти, а читает текст с телесуфлера. Многие остались этим недовольны. Однако, немало комментаторов похвалили комика за этот пост.

«Жека, ты красава!!», «Ну, всё прекрасно, но если честно лучше б выучил стих а, не читал его с телесуфлера...Ну раз уже так серьезно», «Читать все умеют)) а выучить?», «Какие красивые слова писала наша Леся Украинка», «Женя - молодец, душевненько и от сердца», «Женя, это не твоё, колпак больше подходит, шут ты не плохой», «Я тоже снимала такое с листочками за кадром», - пишут люди.

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