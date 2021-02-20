Звезда шоу-балета Freedom и дизайнер одежды Ксения Кошевая, супруга комика Евгения Кошевого из "Квартал 95", огорошила откровением

Как передает Politeka.net, 36-летняя Ксения рассказала подробности страшной трагедии, произошедшей с ней в детстве, в эфире программы "Життя відомих людей" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Когде жене Кошевого было 2,5 годика, родители отдали ее на хореграфию, и уже в 10 лет девочка задумалась, куда поступать. В Киевское хореографическое училище ее не взяли, зато приняли в Московскую академию хореографии. Маленькая Ксюша поехала в Москву вместе с мамой, а ее отец остался в Ялте, где имел свой бизнес.

Все мечты девочки были враз уничтожены семейной трагедией. Много лет назад у нее убили отца прямо в подъезде.

"Как мне оставалось отучиться в Москве полгода - у меня убивают папу... Это были 90-е. Это было как раз то время, когда бандитские времена... У папы было свое казино, его "отжимали", вот так и произошло - в подъезде дома", - излила душу Кошевая.

16-летняя Ксюша запомнила случившееся на всю жизнь.

"До сих пор, несмотря на то, что уже прошло 20 лет, я, честно говоря, об этом вспоминаю и спасает то, что мы тогда жили не в одной квартире, эти пять лет, и по ощущениям - он до сих пор далеко..."

Ранее Ксения поделилась подробностями своей карьеры в балете Freedom. По приезду в Киев девушке было негде жить. Ее приютил родственник - в городе Яготын. Поэтому ей ничего не оставалось, как ежедневно ездить в столицу на электричке.

Но главная проблема была в том, что выступления заканчивались поздно ночью и Ксении часто приходилось ночевать на вокзале среди опасного с виду местного "контингета". Девушка очень боялась за собственную жизнь.

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