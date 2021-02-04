Актеры "Квартала 95" зачитали украинских классиков для школьников
Согласно сообщению на странице Студии "Квартал 95" в Facebook актеры "Квартала" выступили в необычной для них роли и вместо игры на сцене и юмора они на время перевоплотились в классиков украинской литературы, пишет Politeka.net.
Так, Евгений Кошевой, Елена Кравец, Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Великий, Анастасия Оруджова, Владимир Шумка, Марта Адамчук и Владимир Мартинец зачитали стихи украинских поэтов, чтобы привлечь внимание школьников к литературе.
Такая инициатива возникла в рамках образовательного онлайн-проекта под названием "Слушай", которая призвана сделать украинских классиков более популярными и доступными для учеников, не всегда с удовольствием изучающих школьные предметы.
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В звукозаписывающей студии актеры красиво зачитали известные стихи и подарили словам классиков свои голоса. Так, голосами известных юмористов к украинцам обратились Павел Тычина, Иван Драч, Андрей Малышко, Василий Стус, Владимир Сосюра и другие поэты.
По мнению авторов инициативы голоса украинских звезд привлекут внимание учащихся и помогут им понять силу слова, с корой поэты когда-то обращались к украинцам.
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Стоит отметить, что не все украинцы позитивно восприняли инициативу "Квартал 95".
"Мне понравилось, потому что они искренние, они настоящие, поэтому им верю, и всем советую!", "Молодцы! Им поверят, потому что они искренние. К ним прислушиваются, потому что они талантливы!", "Какая же ты красивая, наша Соловьиная. Лунай и дальше отовсюду", "Приятно слышать украинский язык. Спасибо", "Так дальше делайте и в квартале выступайте государственной", "Что так они враз перевооружились на украинский... очень хорошо, но, искренне...???", "А слабо выступать и снимать фильмы на родном языке!?", "Это не популяризация украинской литературы, а заигрывание с украинцами. Эта поэзия звучит неискренне в устах кварталовцев, потому что на их сцене украинский язык почти не слышно", "Сначала ржали со всего украинского, а теперь стихи читаете? Не верю .... ни единому слову! Не марайте украинскую литературу!",- пишут украинцы в комментариях.
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