Актеры "Квартала 95" зачитали украинских классиков для школьников

Согласно сообщению на странице Студии "Квартал 95" в Facebook актеры "Квартала" выступили в необычной для них роли и вместо игры на сцене и юмора они на время перевоплотились в классиков украинской литературы, пишет Politeka.net.

Так, Евгений Кошевой, Елена Кравец, Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Великий, Анастасия Оруджова, Владимир Шумка, Марта Адамчук и Владимир Мартинец зачитали стихи украинских поэтов, чтобы привлечь внимание школьников к литературе.

Такая инициатива возникла в рамках образовательного онлайн-проекта под названием "Слушай", которая призвана сделать украинских классиков более популярными и доступными для учеников, не всегда с удовольствием изучающих школьные предметы.

В звукозаписывающей студии актеры красиво зачитали известные стихи и подарили словам классиков свои голоса. Так, голосами известных юмористов к украинцам обратились Павел Тычина, Иван Драч, Андрей Малышко, Василий Стус, Владимир Сосюра и другие поэты.

По мнению авторов инициативы голоса украинских звезд привлекут внимание учащихся и помогут им понять силу слова, с корой поэты когда-то обращались к украинцам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студія "Квартал 95" (@kvartal95official)

В украинскую онлайн-библиотеку "Слушай" сегодня входят 60 различных книг украинских авторов, знание творчества которых требуется на ВНО. Все книги озвучены знаменитостями исключительно на украинском языке. К тому же некоторые произведения из онлайн-библиотеки будут интересны ученикам младшего школьного возраста.

Стоит отметить, что не все украинцы позитивно восприняли инициативу "Квартал 95".

"Мне понравилось, потому что они искренние, они настоящие, поэтому им верю, и всем советую!", "Молодцы! Им поверят, потому что они искренние. К ним прислушиваются, потому что они талантливы!", "Какая же ты красивая, наша Соловьиная. Лунай и дальше отовсюду", "Приятно слышать украинский язык. Спасибо", "Так дальше делайте и в квартале выступайте государственной", "Что так они враз перевооружились на украинский... очень хорошо, но, искренне...???", "А слабо выступать и снимать фильмы на родном языке!?", "Это не популяризация украинской литературы, а заигрывание с украинцами. Эта поэзия звучит неискренне в устах кварталовцев, потому что на их сцене украинский язык почти не слышно", "Сначала ржали со всего украинского, а теперь стихи читаете? Не верю .... ни единому слову! Не марайте украинскую литературу!",- пишут украинцы в комментариях.

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