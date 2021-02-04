"Кто эти все люди?"

В Сети горячо обсуждают обновленный судейский состав юмористического телешоу "Лига смеха"

Как передает Politeka.net, на официальной страничке "Лиги смеха" в Инстаграм опубликовали свежий пост с именами судей в грядущем сезоне, премьера которого состоится уже 19 февраля.

В анонсе говорится о "сенсационном составе тренеров": в него вошли писатель Григорий Когородский, телеведущая Маша Ефросинина, музыкант Сергей Бабкин, певец Владимир Дантес, актриса Олеся Жураковская и актер Станислав Боклан.

В роли ведущих в новом сезоне выступят комик Евгений Кошевой и музпродюсер Потап.

"Как вам новость? Сезон обещает быть невероятным! 🤯", - спросили у публики авторы поста.

Украинцам, судя по многочисленным негативным комментариям, собравшаяся в этом сезоне компания не понравилась. Пользователи отмечают, что на месте судей оказались люди, не имеющие с юмором ничего общего.

"Из жури рад только Боклану и Дантесу"

"Комиков туда не берут уже? 🤔"

"Кто эти все люди? Вы таким способом угасших звёзд воскрешаете?"

"аж смотреть не хочется. Кроме Стаса Боклана ни одного достойного тренера. Вся надежда на команды. А Бабкин вообще не из той оперы. Лезет везде без мыла... 🤦"

"Мне кажется, каждый должен заниматься свои делом. В комедийном шоу, должны сидеть комики, а не кто попало. Какое отношения к ним имеют музыканты или танцоры? Это тоже самое, что Кошевой, пойдёт в жюри "Танців з зірками" или "Голоса країни"

"в юмористическом шоу ни одного комика в составе тренеров, молодцы👏🏻🤦🏻‍♀️👍🏻"

"Каким боком Ефросинина в ЛС? Жураковская? Вы там, что, нанюханные или обкуренные?"

До этого "Лига смеха" засветилась в еще одном скандале - с продажей франшизы России. Несколько украинских команд подали заявки на участие в шоу в Москве ("Падик 19" из Запорожья; МУА; Сборная медиков из Одессы; Сборная Одессы и "Подруги твоего парня" из Харькова).

Напомним, "Квартал 95" покусился на святое, высмеяв украинцев дерзкой пародией: "Вау, пробили днище!"

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