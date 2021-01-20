В российской "Лиге смеха" решили поучаствовать даже украинские команды

Как стало известно Politeka.net, свои заявки уже подали команды из Донецка, Харькова, Запорожья, оккупированного Крыма. Полный список участников, которые выступят на кастинге, опубликован на сайте Международного союза КВН.

Фестиваль российской "Лиги смеха", права на которую выкупил телеканал "СТС", состоится 25, 26 и 27 января в Доме КВН в Москве, на него заявились 172 команды. Среди прочих на нем выступят два коллектива из Донецка: "Дуэт имени нет" и "Всё Пуteam", еще две приедут из аннексированного Крыма: "Эльвад Вагнер" из Симферополя и B. A. N. G из Керчи. Еще пять команд зарегистрировались из подконтрольных регионов Украины: "Падик 19" (Запорожье), МУА, Сборная медиков (Одесса), Сборная Одессы, "Подруги твоего парня" (Харьков).

Пресс-служба студии "Квартал 95" прокомментировали ситуацию с продажей франшизы, правами на котороую до сих пор владеет призидент Владимир Зеленский, пишет "Радио Свобода". Представители компании отметили, что шведский дистрибьютор Eccho Rights может самостоятельно заниматься продажей, а также делиться секретами производства контента без согласия со стороны "Квартал 95".

"Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты «Квартала», которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке", - заявила пресс-служба. - "К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет".

Покупку франшизы подтвердил также Евгений Донских, член креативной команды российской "Лиги смеха" и редактор "Международного союза КВН":

"CTC Медиа" давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и "Лига смеха".

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