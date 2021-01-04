Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал, как выглядит после праздничного застолья
Известный украинский артист поделился забавной фотографией в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Кошевой в свойственной ему шутливой манере решил продемонстрировать, как на него влияют праздники с традиционными пышными застольями и обилием салатов.
На новом фото артист сидит перед камерой с перекошенным и слегка ошалелым лицом. По нему явно видно, что он не понимает, что происходит и еще не успел включиться в рабочий режим.
«Послесалатовый режим», - коротко описал свое состояние Кошевой.
В семье Ани Лорак пополнение, певица растрогала кадрами со своим мальчиком: "Игривое у нас настроение"
Измученная дочь Оли Поляковой огорошила странным видом в кафе, неожиданное фото: "Наконец-то…"
Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."
Как 90-летний Чапкис из "Танців з зірками" выглядел в молодости, фото красавчика: "Ого, какой..."
На три знака Зодиака обрушится удача с начала 2021 года: кого ждет денежный период
Украинцы никак не смогли прокомментировать его пост, ведь в Сториз отсутствует такая возможность.
Отметим, что Новый год начался для Кошевого и его коллег по «Кварталу 95» с не самых приятных новостей. После новогодней ночи шоуменам из "Дизель шоу" впервые за время существования проекта удалось обойти по рейтингам просмотров "Квартал 95".
Так, статистика показала, что в этом году новогодний концерт студии "Дизель Шоу" смотрели почти 9% телезрителей Украины, в то время как шоу "Квартала 95" собрало лишь 7,35%.
Напомним, эпоха "Квартал 95" заканчивается, для Кошевого и Кравец наступают тяжелые времена: "Дно...".
Как сообщала Politeka, разгневанные украинцы отправили "Квартал 95" на пенсию, Кошевой перешел черту: "Все паскуднее и паскуднее".
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" вспомнил о Зеленском и нарвался на гнев украинцев: "Заберите своего друга...".