Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал, как выглядит после праздничного застолья

Известный украинский артист поделился забавной фотографией в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Кошевой в свойственной ему шутливой манере решил продемонстрировать, как на него влияют праздники с традиционными пышными застольями и обилием салатов.

На новом фото артист сидит перед камерой с перекошенным и слегка ошалелым лицом. По нему явно видно, что он не понимает, что происходит и еще не успел включиться в рабочий режим.

«Послесалатовый режим», - коротко описал свое состояние Кошевой.

Украинцы никак не смогли прокомментировать его пост, ведь в Сториз отсутствует такая возможность.

Отметим, что Новый год начался для Кошевого и его коллег по «Кварталу 95» с не самых приятных новостей. После новогодней ночи шоуменам из "Дизель шоу" впервые за время существования проекта удалось обойти по рейтингам просмотров "Квартал 95".

Так, статистика показала, что в этом году новогодний концерт студии "Дизель Шоу" смотрели почти 9% телезрителей Украины, в то время как шоу "Квартала 95" собрало лишь 7,35%.

Напомним, эпоха "Квартал 95" заканчивается, для Кошевого и Кравец наступают тяжелые времена: "Дно...".

Как сообщала Politeka, разгневанные украинцы отправили "Квартал 95" на пенсию, Кошевой перешел черту: "Все паскуднее и паскуднее".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" вспомнил о Зеленском и нарвался на гнев украинцев: "Заберите своего друга...".