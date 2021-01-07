Рождественский номер "Квартал 95" вызвал бурю эмоций у публики
Как передает Politeka.net, в Сочельник на официальных страничках "Лиги смеха" опубликовано видео с пародией на произведение Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, "кварталовцы" в ярких костюмах показали свою интерпретацию знаменитой повести - "Вечера на хуторе близ Диканьки. Рождественская пародия".
Здесь Оксана (возлюбленная Вакулы) вместо пресловутых черевичков ожидает от жениха денег, в частности, на свадьбу. Ее отец, казак Чуб в исполнении Сергея Сивохо, бесстыдно засматривается на аппетитных подружек дочери, а вот Солоха, которую сыграла Елена Кравец, зажгла под современные ритмы с дьяком. Отдельного внимание достоин черт в исполнении Юрия Ткача, который в данном случае был сотрудником БАУ - "бесовских авиалиний Украины".
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Стоит отметить пародия "зашла" не всем украинцам: большинство "отругали" артистов за то, что они высмеяли свой народ.
"Что попало (((("
"Над своим народом смеетесь, сами над собой"
"Раньше смотрела с удовольствием эту программу, а сейчас переключаю и не только я одна!"
"Супер! Мне понравилось👏"
"Роли почти всем под стать. Особенно Таня в роли Оксаны и Лена в роли Солохи гармонично смотрелись!:)"
"Блютуз колонка меня порвала 🤣"
"За "там де гори, полонини" отдельное спасибо😁ухохоталась😂"
"Бред... юмор для 3-классников... умирает Лига 😔"
"Вау, они пробили днище"
"Всё ниже и ниже скоро будет дно, дно когда пробьете?"
Напомним, Ткач из "Квартал 95" закатил шумную вечеринку, появились кадры торжества: "С бутылкой в руках..."
Как сообщала Politeka, Кравец из «Квартал 95» в платье роковой женщины заставила говорить о себе: «Леночка, вы супер!»
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