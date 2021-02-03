Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как танцует под пение своей дочки

Известный комик порадовал поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Ткач показал, как его дочь Лиза занимается пением. Девочка во всю старается вытягивать ноты, а в это время ее папа не теряет времени даром.

На кадрах можно увидеть, как комик демонстрирует всю свою пластику в странном танце. Он долго кружится по комнате, машет руками и подпрыгивает, а в конце опускается на одно колено, после чего поднимается уже со стоном и схватившись за бедро. За кадром в этот момент можно услышать смех его жены.

«Малая завела», - подписал видео Ткач.

Поклонники юмориста оценили его пост.

«Вот это да, танцор», «Боже Юрчик как там твоя нога или спина, аж мне больно стало», «На второй заход на Танці з зірками», «Шоу балет для дочери готов», «Навсегда 15 лет», «Лизи шикарно поёт!», «Ничего себе папа как может, прям балерун», «Девочка, талантище... Папа приколист... Потрясающая семья, молодцы ребята», «Это очень мило», «Царь танцпола!!! Браво!», «Молодчинка, Лизок!!! Танцуй пока молодой, папа!!», - пишут люди.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" в чулках укротила ковбоя Ткача, жаркий кадр: "Вау, дикий...".

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