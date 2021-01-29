Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач впечатлил пародией на дикий запад
Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал видео, снятое для анонса популярного украинского ситкома «Одного разу під Полтавою». Ткач сидел за роялем, а рядом с ним стояли другие актеры сериала и подпевали известную песню. Все были переодеты в костюмы, стилизованные под дикий запад. Сам Ткач был в парике. Также парик примеряла его партнерша по съемкам, звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару.
«Новый сезон - новый саундтрек))) Как вам?», - подписал видео комик.
В комментариях Ткачу оставили массу приятных откликов. За короткое время видео успели посмотреть более 15 тысяч человек.
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«Как всегда на высоте», «Винник уже не тот, ждём гастроли», «Прикольно вау», «Гениально», «Вы все такие классные», «Мои аплодисменты, маэстро», «Срочно переквалифицируйся в певца», «Да ладно это для Однажды под Полтавой?», «Смешные крутяки», «Просто нереальная харизма, обожаю всей душой», «Ждём с нетерпением», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Юрий Ткач насмешил поклонников пафосной позой в дубленке и вышиванке. Актер скорчил рожицу, чтобы кадр получился особенно смешным.
Напомним, что грустный Ткач из «Квартал 95» наделал шуму кадрами с расстроенной дочкой: «Выше нос!».
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