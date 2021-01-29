Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач впечатлил пародией на дикий запад

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал видео, снятое для анонса популярного украинского ситкома «Одного разу під Полтавою». Ткач сидел за роялем, а рядом с ним стояли другие актеры сериала и подпевали известную песню. Все были переодеты в костюмы, стилизованные под дикий запад. Сам Ткач был в парике. Также парик примеряла его партнерша по съемкам, звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару.

«Новый сезон - новый саундтрек))) Как вам?», - подписал видео комик.

В комментариях Ткачу оставили массу приятных откликов. За короткое время видео успели посмотреть более 15 тысяч человек.

«Как всегда на высоте», «Винник уже не тот, ждём гастроли», «Прикольно вау», «Гениально», «Вы все такие классные», «Мои аплодисменты, маэстро», «Срочно переквалифицируйся в певца», «Да ладно это для Однажды под Полтавой?», «Смешные крутяки», «Просто нереальная харизма, обожаю всей душой», «Ждём с нетерпением», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач насмешил поклонников пафосной позой в дубленке и вышиванке. Актер скорчил рожицу, чтобы кадр получился особенно смешным.

Напомним, что грустный Ткач из «Квартал 95» наделал шуму кадрами с расстроенной дочкой: «Выше нос!».

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