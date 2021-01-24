Шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як весело проводить час з дочкою Лізою
Курйозні кадри артист публікує у своєму мікроблозі Instagram.
Так, дружина шоумена Вікторія на деякий час залишила чоловіка з дочкою і потім пошкодувала про своє рішення.
Юрій Ткач зняв відео, як його маленька дочка Ліза сидить в раковині і намагається змити з волосся залишки пирога, який, мабуть, "турботливий батько" запустив їй прямо в обличчя.
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"Що ти робиш? Ну все, я тепер не можу з волосся це прибрати... Пиріг...",- скаржиться в кадрі спадкоємиця шоумена.
"Я вибачився", - спробував виправдатися Юрій Ткач перед шанувальниками.
Вже пізніше зірка "Квартал 95" засвітився в кадрі і заявив, що також "постраждав" в битві з пирогом, а його шматки досі висять на обличчі шоумена.
"Ну коротше, я теж отримав... По мордяці.. Батя зрозумів", - продовжив Юрій Ткач.
Пізніше додому повернулася дружина Вікторія, яка, ймовірно, пошкодувала, що залишила Юрія з маленькою дочкою.
"Юр, нас не було хвилин 30. Що сталося?!",- задалася питанням Вікторія. На що шоумен відповів наступне: "Таке відчуття, що не було добу. Ми грали з Лізою як могли...".
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