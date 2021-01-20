Украинский актер, звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился совместным фото с любимой дочкой Лизой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 37-летний актер опубликовал фото с расстроенной физиономией. Мужчина сделал селфи, захватив в кадр также свою дочку. Лиза повторила выражение лица папы и казалась расстроенной. Актер поспешил объяснить фанатам, в чем причина их настроения.
«Что, все... снега уже не будет?)) Завтра жара?», - подписал фото комик.
В комментариях пост звезды наделал шуму. Поклонники стали обсуждать, на кого больше похожа дочка Ткача – на маму или папу. Кроме этого, звездному семейству оставили массу приятных слов.
«Всё равно на маму больше похожа», «И скажите что не папина!», «Милахи», «Улыбахи выше нос, ролики есть, да и зима пока не собирается уходить! И всё будет ОК!», «Похожи, как две капли воды», «Глаза одинаковые, 105%», «Вы с доченькой очень похожи, спасибо за ваш юмор Юрий», «Папина дочка копия. Красивенькая», - пишут пользователи сети.
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