Шоумен і актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач повеселив своїх фанатів
Курйозний ролик зірка опублікував у своєму Особистому Instagram.
Так, популярний актор Юрій Ткач, мабуть, вирішив здивувати своїх шанувальників зовнішністю після важких свят, записавши коротке відео за допомогою фільтра Instagram.
Завдяки фільтру в Instagram Юрій Ткач на відеоролику став "лупооким".
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Також зірка "Квартал 95" вирішив показати своїм шанувальникам навички, як потрібно гратися з зубочисткою в роті.
"Віртуоз від бога", - підписав актор відео в мікроблозі.
Фанати явно не очікували побачити таким Юрія Ткача після свят і залишили йому десятки їдких і кумедних коментарів.
"Цей погляд...", "Коли бабуся каже їж і так худий, щось не хочеться їсти", " які очі...", "Від кого такі очі? Від мами або від тата?", "Коли пройшли свята", "які великі очі, прям спаніель якийсь", "мало не ковтнув", - повеселилися фанати в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Юрій Ткач закотив пишну вечірку з друзями.
Ще так співпало, що галаслива компанія, яка зараз відпочиває в Карпатах, відзначала день народження діджея, який розважав оточення Юрія Ткача.
На відео можна побачити, як задоволений Юрій Ткач з шапочкою на голові в оточенні друзів вітали з днем народження діджея Петрова і співали йому традиційну Happy birthday to you.
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