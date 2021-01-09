"Вирішив показати, як потрібно гратися..."

Шоумен і актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач повеселив своїх фанатів

Курйозний ролик зірка опублікував у своєму Особистому Instagram.

Так, популярний актор Юрій Ткач, мабуть, вирішив здивувати своїх шанувальників зовнішністю після важких свят, записавши коротке відео за допомогою фільтра Instagram.

Завдяки фільтру в Instagram Юрій Ткач на відеоролику став "лупооким".

Також зірка "Квартал 95" вирішив показати своїм шанувальникам навички, як потрібно гратися з зубочисткою в роті.

"Віртуоз від бога", - підписав актор відео в мікроблозі.

Фанати явно не очікували побачити таким Юрія Ткача після свят і залишили йому десятки їдких і кумедних коментарів.

"Цей погляд...", "Коли бабуся каже їж і так худий, щось не хочеться їсти", " які очі...", "Від кого такі очі? Від мами або від тата?", "Коли пройшли свята", "які великі очі, прям спаніель якийсь", "мало не ковтнув", - повеселилися фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Юрій Ткач закотив пишну вечірку з друзями.

Ще так співпало, що галаслива компанія, яка зараз відпочиває в Карпатах, відзначала день народження діджея, який розважав оточення Юрія Ткача.

На відео можна побачити, як задоволений Юрій Ткач з шапочкою на голові в оточенні друзів вітали з днем народження діджея Петрова і співали йому традиційну Happy birthday to you.

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