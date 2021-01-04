Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как дочь развлекает его на горнолыжном курорте

Артист поделился забавным видео на своей странице в Инстаграм к большой радости поклонников. Об этом пишет Politeka.net.

Сейчас юморист, как и многие украинцы отправился отдыхать в Карпаты, где проводит время, катаясь на лыжах с женой Викторией и дочкой Лизой. На новом видео Ткач показал, как маленькая Лиззи развлекает его, пока они едут на подъемнике.

Малышка изрядно повеселила отца забавным тоном, с которым она произносит слово «мама». Виктория Ткач сидела перед ними, поэтому между отцом и дочерью разыгрался такой диалог:

«- Сзади горы, а впереди?

- Мамма!

- Слева – лес, а впереди?

- Мамма!».

Этот разговор явно поднял актеру настроение.

«С малой всегда весело», - подписал кадры Ткач.

Его поклонники также оценили талант маленькой Лиззи.

«Крошка», «Молодцы, семейный отдых это круто. И на вареники в Полтавскую в чан к нам», «Милашка Лизонька!», «Ну, актриса!», «Она классная! Берегите ее и жену», «Красотка папина», «Желаю вам хорошего отдыха! молодец дитё», «Жесть, снега совсем нет», «Смотрю такое милое дитё вроде бог поцеловал!! Вот что значит хороший папа и мама», - пишут люди.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" оскалился на заигравшихся жену и дочку, нервы не выдержали: "Женщины, вам делать нечего?".

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