Украинский шоумен и звезда «Квартал 95» Юрий Ткач впечатлил поклонников праздничным нарядом, и не менее актуальным поздравлением

Как рассказывает Politeka, фотографией он поделился у себя на странице в Instagram.

«Родненькие, с Новым годом», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что опубликованной фотографии Ткач предстает перед камерой в ярко-красном наряде. На шапке видна надпись «Хо хо хо», а на перчатках – 2021 год. При этом сам комик довольным взглядом показывает, что уже готов к празднику.

«Скучаю», «это бомбезно», «и тебя с Новым годом», «спасибо, взаимно», «Желаю, чтобы повсюду сопутствовали крупное везение и чудесное вдохновение», «Юра, это бомбезный наряд!», - пишут пользователи сети.

Как мы рассказывали до этого, комик и актер из "Квартал 95" Юрий Ткач насмешил Сеть новой выходкой

Так, Ткач в меховой шапке появился в кадре вместе с шестилетней дочкой Лизой. Артист как бы прикрывался девочкой, находившейся впереди, - и не спроста.

Как только дочка отошла, стало видно, что у комика "выросла" роскошная шевелюра - всем блондинкам на зависть.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.