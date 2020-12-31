Украинский шоумен и звезда «Квартал 95» Юрий Ткач впечатлил поклонников праздничным нарядом, и не менее актуальным поздравлением
Как рассказывает Politeka, фотографией он поделился у себя на странице в Instagram.
«Родненькие, с Новым годом», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что опубликованной фотографии Ткач предстает перед камерой в ярко-красном наряде. На шапке видна надпись «Хо хо хо», а на перчатках – 2021 год. При этом сам комик довольным взглядом показывает, что уже готов к празднику.
«Скучаю», «это бомбезно», «и тебя с Новым годом», «спасибо, взаимно», «Желаю, чтобы повсюду сопутствовали крупное везение и чудесное вдохновение», «Юра, это бомбезный наряд!», - пишут пользователи сети.
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Так, Ткач в меховой шапке появился в кадре вместе с шестилетней дочкой Лизой. Артист как бы прикрывался девочкой, находившейся впереди, - и не спроста.
Как только дочка отошла, стало видно, что у комика "выросла" роскошная шевелюра - всем блондинкам на зависть.
Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.
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