Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач с семьей отправился отдыхать в Карпаты и не сдержал эмоций из-за женских шалостей

Как сообщает Politeka.net, юморист разместил в микроблоге "Инстаграм" видео из домика в горах, где они разместились накануне. Его жена Виктория, дочь Елизавета, а также ювелир Ирина Серая забрались с ногами на стол и принялись общупывать деревянный потолок в комнате. Подруги нарядились в одинаковые синие спортивные костюмы, а вот девочка пощеголяла в черном наряде.

"Женщины, вам делать нечего? Слезайте" - закричал Юрий Ткач в сердцах. - "Ой, приехали. Вот дайте женщинам немного свободы, дубовый стол и чуть-чуть мозгов - все идеально".

Не в силах больше смотреть на выходки своих спутниц, знаменитость вышел на балкон и показал "свое место", которое тут же решил занять - деревянное кресло, подвешенное на веревках. "Вот это оно, стульчик как раз под меня", - прокомментировал находку Юрий Ткач и запечатлел красивый вид, который открывается с его позиции.

Ранее Юрий Ткач показался поклонникам в новогоднем образе, он надел черный костюм с белой рубашкой, а в руки взял вазочку с традиционным новогодним салатом "Оливье".

"Итак, сегодня 2 января. Как ваши первые дни Нового года? Уже все салаты доели, родственников навестили?", - поинтересовался комик в описании.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

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