"Решил показать, как нужно играться..."

Шоумен и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач повеселил своих фанатов

Курьезный ролик звезда опубликовал в своем личном Instagram.

Так, популярный актер Юрий Ткач, видимо, решил удивить своих поклонников внешностью после тяжелых праздников, записав короткое видео с помощью фильтра Instagram.

Благодаря фильтру в Instagram Юрий Ткач на видеоролике стал "лупоглазым".

Также звезда "Квартал 95" решил показать своим поклонникам навыки, как нужно играться с зубочисткой во рту.

"Виртуоз от бога", - подписал актер видео в микроблоге.

Фанаты явно не ожидали увидеть таким Юрия Ткача после праздников и оставили ему десятки едких и забавных комментариев.

"Этот взгляд...", "Когда бабушка говорит ешь и так худой, что-то не хочется кушать", "Какие глазки...", "От кого такие глазки? От мамы или от папы?", "Когда прошли праздники", "Какие большие глаза, прям спаниэль какой-то", "Чуть не глотнул", - повеселились фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Юрий Ткач закатил пышную вечеринку с друзьями.

Еще так совпало, что шумная компания, которая сейчас отдыхает в Карпатах, отмечала день рождения диджея, развлекавшего окружение Юрия Ткача.

На видео можно увидеть, как довольный Юрий Ткач с шапочкой на голове в окружении друзей поздравляли с днем рождения диджея Петрова и пели ему традиционную Happy birthday to you.

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