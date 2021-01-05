Украинский шоумен, комик и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач показал, как развлекается на новогодних каникулах

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал видео, на котором продемонстрировал еще один свой талант. На видео Ткач играл на барабане и протяжно пел украинскую песню. Рядом с ним сидел местный музыкант и подыгрывал на другом национальном инструменте. Судя по отметке, Ткач с семьей на новогодних каникулах отправился отдыхать в Карпаты. Рядом с ним стояла его дочка Лиза, а видео записывала жена Виктория.

Стоит отметить, что Юрию прекрасно удалась песня. Его жена пришла в восторг и радостно покрикивала за кадром. В конце она начала восхищенно подбадривать мужа.

«Для души», - коротко подписал видео актер.

За короткое время видео посмотрели почти 20 тысяч человек. В комментариях Ткачу оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Юрчик, с тобой можно нормально наколядовать!», «Дядя ну это пушка», «Бомба», «Круто!», «Красивая песня», «Так кайфовать от жизни уметь надо», «Голос огонь», «Классный голос», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач насмешил новогодним снимком с вазочкой оливье. Выражение лица комика было весьма игривым. Он как будто намекал, что готов очень быстро разделаться с салатом.

Напомним, что счастливого Ткача застали врасплох в праздничном наряде: «Родненькие…».

Как сообщала Politeka, гордый Ткач похвастался талантом юной дочери-юмористки: "Ну, актриса!".

Также Politeka писала, что Ткач оскалился на заигравшихся жену и дочку, нервы не выдержали: "Женщины, вам делать нечего?".