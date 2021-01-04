Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач з сім'єю відправився відпочивати в Карпати і не стримав емоцій через жіночі витівки

Як повідомляє Politeka.net, гуморист розмістив у мікроблозі "Instagram" відео з будиночка в горах, де вони розмістилися напередодні. Його дружина Вікторія, дочка Єлизавета, а також ювелір Ірина сіра забралися з ногами на стіл і почали общупивать дерев'яну стелю в кімнаті. Подруги вбралися в однакові сині спортивні костюми, а ось дівчинка похизувалася в чорному вбранні.

"Жінки, вам робити нічого? Злазьте " - закричав Юрій Ткач у серцях. - "Ой, приїхали. Ось дайте жінкам трохи свободи, дубовий стіл і трохи мізків-все ідеально".

Не в силах більше дивитися на витівки своїх супутниць, знаменитість вийшов на балкон і показав "своє місце", яке тут же вирішив зайняти - дерев'яне крісло, підвішене на мотузках. "Ось це воно, стільчик якраз під мене", - прокоментував знахідку Юрій Ткач і відобразив гарний вид, який відкривається з його позиції.

Раніше Юрій Ткач здався шанувальникам в новорічному образі, він надів чорний костюм з білою сорочкою, а в руки взяв вазочку з традиційним новорічним салатом "Олів'є".

"Отже, сьогодні 2 січня. Як Ваші перші дні Нового року? Вже всі салати доїли, родичів відвідали?",- поцікавився комік в описі.

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.

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