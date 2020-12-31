Український шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач вразив шанувальників святковим вбранням, і не менш актуальним привітанням

Як розповідає Politeka, фотографією він поділився у себе на сторінці в Instagram.

"Рідненькі, з Новим роком", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що опублікованій фотографії Ткач постає перед камерою в яскраво-червоному вбранні. На шапці видно напис» Хо хо хо", а на рукавичках – 2021 рік. При цьому сам комік задоволеним поглядом показує, що вже готовий до свята.

"Сумую", "це бомбезно", "Й тебе з Новим роком", "спасибі, взаємно", "бажаю, щоб всюди супроводжували велике везіння і чудове натхнення", "Юра, це бомбезний наряд!" ,- пишуть користувачі Мережі.

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Так, Ткач в хутряній шапці з'явився в кадрі разом з шестирічною донькою Лізою. Артист ніби прикривався дівчинкою , яка перебувала попереду, - і не спроста.

Як тільки дочка відійшла, стало видно, що у коміка "виросла" розкішна шевелюра - всім блондинкам на заздрість.

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

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