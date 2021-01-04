Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як дочка розважає його на гірськолижному курорті

Артист поділився кумедним відео на своїй сторінці в Instagram до великої радості шанувальників. Про це пише Politeka.net.

Зараз гуморист, як і багато українців відправився відпочивати в Карпати, де проводить час, катаючись на лижах з дружиною Вікторією і донькою Лізою. На новому відео Ткач показав, як маленька Ліззі розважає його, поки вони їдуть на підйомнику.

Малятко неабияк повеселило батька забавним тоном, з яким вона вимовляє слово «мама». Вікторія Ткач сиділа перед ними, тому між батьком і дочкою розігрався такий діалог:

"- Ззаду гори, а попереду?

- Мамма!

- Зліва - ліс, а попереду?

- Мамма!".

Ця розмова явно підняла акторові настрій.

"З малою завжди весело", - підписав кадри Ткач.

Його шанувальники також оцінили талант маленької Ліззі.

"Крихітка", "Молодці, сімейний відпочинок це круто. І на вареники в Полтавську в чан до нас", "Милашка Лизонька!", "Ну, актриса!", "Вона класна! Бережіть її і дружину", "красуня Татова", "бажаю вам гарного відпочинку! молодець дитя", "Жесть, снігу зовсім немає", "дивлюся таке миле дитя начебто бог поцілував!! Ось що значить хороший тато і мама", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" оскалився на загравшихся дружину і дочку, нерви не витримали: "Жінки, вам робити нічого?".

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