Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив шанувальників пафосною позою в дублянці та вишиванці

Відомий гуморист продовжує радувати українців кумедними кадрами зі свого життя, а також з бекстейджу різних зйомок. Як повідомляє Politeka.net, він поділився новим курйозним фото у своєму Instagram.

На знімку Ткач постає перед шанувальниками у вельми нестандартному вбранні. Так, артист приміряв традиційну українську вишиванку, а зверху надів світло-бежеву дублянку з хутряним коміром.

Цей самий комір Ткач високо підняв вгору, створюючи навколо своєї голови своєрідний»комір кобри". Артист доповнив цей пафосний образ своїм фірмовим виразом обличчя з примруженим оком і задертою вгору бровою.

"Королівський кобр", - підписав власне фото комік.

Шанувальникам артиста такий гумор припав до вподоби.

» Ля який красень", "Сильно добрий", "Просто красень" « "судячи з комплекції їсть не тільки гризунів", "Супер Юрчик», «робимо ведмедя», «до лютого морозу готовий», «я думав це верблюд», «Кобр який точно готовий до зими", " що когось проковтнув? Колобка переростка напевно " »" заліковий кожушок«, " Та ти ж моя киця!", "Постарів Чебурашка....постарів«, "а юшки чебурашки", " від гадюка, іноді не хочу лайкати, але пройти повз ну, зараза, ніяк!", "Так, ні! Це наш український верблюд!",- пишуть люди.

Нагадавши, Ткач з " Квартал 95 "забув про дружину і дочку в компанії своєї" малої", фото красуні: "одне обличчя!".

Як повідомляла Politeka, лупоокий Ткач з " Квартал 95 "налякав зовнішністю після затяжних свят:" спанієль якийсь...".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95 «похвалився красунею-дочкою на відпочинку:" повний кайф!».