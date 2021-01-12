Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач насмешил поклонников пафосной позой в дубленке и вышиванке

Известный юморист продолжает радовать украинцев забавными кадрами из своей жизни, а также с бэкстейджа различных съемок. Как сообщает Politeka.net, он поделился новым курьезным фото в своем Инстаграм.

На снимке Ткач предстает перед поклонниками в весьма нестандартном наряде. Так, артист примерил традиционную украинскую вышиванку, а сверху надел светло-бежевую дубленку с меховым воротником.

Этот самый воротник Ткач высоко поднял вверх, создавая вокруг своей головы своеобразный «воротник кобры». Артист дополнил этот пафосный образ своим фирменным выражением лица с прищуренным глазом и задранной вверх бровью.

«Королевский кобр», - подписал собственное фото комик.

Поклонникам артиста такой юмор пришелся по нраву.

«Ля какой красавец», «Сильно добрый», «Просто красавчик», «Судя по комплекции кушает не только грызунов», «Супер Юрчик», «Делаем медведя», «К лютому морозу готов», «Я думал это верблюд», «Кобр который точно готов к зиме», «Что кого-то проглотил? Колобка переростка наверное», «Зачетный кожушок», «Та ты ж моя кыця!», «Постарел Чебурашка....постарел», «А ухи чебурашки», «От гадюка, иногда не хочу лайкать, но пройти мимо ну, зараза, никак!», «Да, нет! Это наш украинский верблюд!», - пишут люди.

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