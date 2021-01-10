Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал именинницу в своей семье
Как сообщает Politeka.net, юморист поделился новым трогательным фото на своей странице в Инстаграм.
На снимке Ткач демонстрирует члена своей семьи, который редко попадает в объективы камер – собаку по имени Буся. Как пояснил артист, 10 января их любимица породы такса отмечает день рождения – ей исполняется восемь лет.
«Бусе сегодня исполняется 8))) Поздравляйте малую, мы зачитаем ей все поздравления», - написал Ткач.
На фото Буся сидит на плече хозяина и смотрит прямо в камеру, а сам комик при этом забавно таращится на четырехлапую подругу. Нужно отметить, что жены и дочери артиста на фото не видно.
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Поклонники решили порадовать кумира, и принялись посылать поздравления его собаке. Некоторые даже отмечали, что Буся похожа на хозяина.
«Буся, желаю тебе никогда больше не теряться», «С днем рождения Буся много сладостей и чтобы слушалась своих хозяев», «С днём рождения Бусю!) Побольше вкусняшек, крепкого таксячего здоровья, не терять нюх, и любви хозяйской!», «Красавица Буся», «Вы с ней похожи», «Поздравляю, хорошего жениха ей и собачьего счастья», «Одно лицо! Что значит одна семья!», «Слон и Моська», - пишут люди.
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