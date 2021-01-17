Популярний актор Юрій Ткач з "Квартал 95" поділився своїми враженнями від затяжних зимових свят

Як передає Politeka.net, знаменитість виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, зроблене в перервах між зйомками комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою". Юрчик зробив селфі біля бару у своїй знаменитій сорочці, поверх якої накинув фартух, до того ж він скосив очі і надув губи, зобразивши безглузду гримасу.

Судячи з опису, таким чином артист показав, як важко йому дається святкування. В описі він звернувся до користувачів мережі, щоб знайти інших вижили: "Ще трохи, і свята закінчаться))) хтось є живий?".

Шанувальники відгукнулися на заклик і залишили Юрію Ткачу багато приємних коментарів:

"Я один чекаю продовження одного разу під Полтавою?? 😎 😎 😊Юрчик ви молодець!!"; "Нас так просто не вб'єш! Шведів прогнали під Полтавою! 😂 ❤ ️ 😂 "; "мезим не допомагає?!"; "Юрчик, ще 18 січня і все, Тримайся🤪"; " таке ж відчуття😂 😂 😂"; "початок року бурхливе";" на рефлексах))"; "красунчик"; "обличчя з обкладинки"; "ну по-перше, це красиво"; "тримайся, скоро все закінчиться 🤗"; "Юрчик !! А в ополонку полізеш?"; "Типу не по кишені, пане Юрію, кожен день Олів'є ?)) "; "Качко-Ткач"; "більше не пий"; "був красенем і їм залишився"; "Косоокий Юрчик 😂 🤣 вийшов з кумом з ізолятора поліції".

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