Популярный актер Юрий Ткач из "Квартал 95" поделился своими впечатлениями от затяжных зимних праздников

Как передает Politeka.net, знаменитость выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, сделанное в перерывах между съемками комедийного сериала "Однажды под Полтавой". Юрчик сделал селфи возле бара в своей знаменитой сорочке, поверх которой накинул передник, вдобавок он скосил глаза и надул губы, изобразив нелепую гримасу.

Судя по описанию, таким образом артист показал, как тяжело ему дается празднование. В описании он обратился к пользователям сети, чтобы найти других выживших: "Еще немного, и праздники закончатся))) Кто-то есть живой?".

Поклонники отозвались на призыв и оставили Юрию Ткачу много приятных комментариев:

"Я один жду продолжения Одного разу под Полтавою?? 😎😎😊Юрчик вы молодец!!"; "Нас так просто не убьешь! Шведов прогнали под Полтавой! 😂❤️😂"; "мезим не помогает?!"; "Юрчик, еще 18 января и все, держись 🤪"; "Такое же ощущение 😂😂😂"; "Начало года бурное"; "На рефлексах))"; "красавчик"; "Лицо с обложки"; "Ну во-первых, это красиво"; "Держись, скоро всё закончится 🤗"; "Юрчик !! А в прорубь полезешь?"; "Типа не по карману, пан Юрий, каждый день Оливье ?))"; "Качко-Ткач"; "Больше не пей"; "Был красавчиком и им остался"; "Косоглазый Юрчик 😂🤣 вышел с кумом из изолятора полиции".

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