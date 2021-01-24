Шоумен и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач показал, как весело проводит время с дочерью Лизой
Курьезные кадры артист публикует в своем микроблоге Instagram.
Так, супруга шоумена Виктория на некоторое время оставила мужа с дочерью и потом пожалела о своем решении.
Юрий Ткач заснял видео, как его маленькая дочь Лиза сидит в раковине и пытается смыть с волос остатки пирога, который, видимо, "заботливый отец" запустил ей прямо в лицо.
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"Что ты делаешь? Ну все, я теперь не могу с волос это убрать... Пирог...", - жалуется в кадре наследница шоумена.
"Я извинился", - попытался оправдаться Юрий Ткач перед поклонниками.
Уже позже звезда "Квартал 95" засветился в кадре и заявил, что также "пострадал" в битве с пирогом, а его куски до сих пор висят на лице шоумена.
"Ну короче, я тоже получил... По мордяке.. Батя понял", - продолжил Юрий Ткач.
Позже домой вернулась жена Виктория, которая, вероятно, пожалела, что оставила Юрия с маленькой дочерью.
"Юр, нас не было минут 30. Что случилось?!", - задалась вопросом Виктория. На что шоумен ответил следующее: "Такое ощущение, что не было сутки. Мы играли с Лизой как могли...".
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