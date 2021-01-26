Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач розкрив секрет ідеального фото з тваринами

Популярний гуморист порадував шанувальників новим кумедним відео, яке він опублікував у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, артист на прикладі своєї такси бусі вирішив показати, як вдало фотографувати тварин. Багато власників чотириногих друзів знають, як складно змусити їх подивитися в камеру для гарної фотографії. На цей випадок у Ткача припасений свій секрет.

На відео можна побачити, як артист видає лякаючий крик, сидячи навпроти свого собаки. Це привертає її увагу, і коли Ткач демонструє фінальне фото, такса на ньому дивиться прямо в камеру. При цьому, виглядає Буся вкрай злякано. За кадром можна почути сміх дружини артиста.

"У фото з тваринами головне результат ... Результат в кінці. Як вам такий лайфхак?",- підписав відео Ткач.

Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Стрес у бідної тварини. Мій кіт напевно посивіє, хоча він рудий», «спасибі за лайфхак, як сфоткати своїх собак... А то вічно розмазані фотки виходять", "краще б себе сфотографував", " клас! Треба спробувати!", "Буся в шоці))) думає:" папка, шо з тобою?", "Нічого не зрозуміла, але як завжди ржака!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Ткач з " Квартал 95 "забув про дружину і дочку в компанії своєї" малої", фото красуні.

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