Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач раскрыл секрет идеального фото с животными
Популярный юморист порадовал поклонников новым забавным видео, которое он опубликовал в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, артист на примере своей таксы Буси решил показать, как удачно фотографировать животных. Многие владельцы четвероногих друзей знают, как сложно заставить их посмотреть в камеру для хорошей фотографии. На этот случай у Ткача припасен свой секрет.
На видео можно увидеть, как артист издает пугающий крик, сидя напротив своей собаки. Это привлекает ее внимание, и когда Ткач демонстрирует финальное фото, такса на нем смотрит прямо в камеру. При этом, выглядит Буся крайне испуганно. За кадром можно услышать смех жены артиста.
«В фото с животными главное результат…Результат в конце. Как вам такой лайфхак?», - подписал видео Ткач.
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Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Стресс у бедного животного. Мой кот наверное поседеет, хотя он рыжий», «Спасибо за лайфхак, как сфоткать своих собак... А то вечно размазанные фотки получаются», «Лучше бы себя сфотографировал», «Класс! Надо попробовать!», «Буся в шоке))) думает: «папка, шо с тобой?», «Ничего не поняла, но как всегда ржака!», - пишут люди.
Напомним, что Ткач из "Квартал 95" забыл о жене и дочери в компании своей "малой", фото красотки.
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