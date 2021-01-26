Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач раскрыл секрет идеального фото с животными

Популярный юморист порадовал поклонников новым забавным видео, которое он опубликовал в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, артист на примере своей таксы Буси решил показать, как удачно фотографировать животных. Многие владельцы четвероногих друзей знают, как сложно заставить их посмотреть в камеру для хорошей фотографии. На этот случай у Ткача припасен свой секрет.

На видео можно увидеть, как артист издает пугающий крик, сидя напротив своей собаки. Это привлекает ее внимание, и когда Ткач демонстрирует финальное фото, такса на нем смотрит прямо в камеру. При этом, выглядит Буся крайне испуганно. За кадром можно услышать смех жены артиста.

«В фото с животными главное результат…Результат в конце. Как вам такой лайфхак?», - подписал видео Ткач.

Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Стресс у бедного животного. Мой кот наверное поседеет, хотя он рыжий», «Спасибо за лайфхак, как сфоткать своих собак... А то вечно размазанные фотки получаются», «Лучше бы себя сфотографировал», «Класс! Надо попробовать!», «Буся в шоке))) думает: «папка, шо с тобой?», «Ничего не поняла, но как всегда ржака!», - пишут люди.

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" забыл о жене и дочери в компании своей "малой", фото красотки.

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