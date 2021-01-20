Український актор, зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився спільним фото з коханою донькою Лізою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 37-річний актор опублікував фото із засмученою фізіономією. Чоловік зробив селфі, захопивши в кадр також свою дочку. Ліза повторила вираз обличчя тата і здавалася засмученою. Актор поспішив пояснити фанатам, в чому причина їх настрою.

"Що, все... снігу вже не буде?)) Завтра спека?",- підписав фото комік.

У коментарях пост зірки наробив шуму. Шанувальники стали обговорювати, на кого більше схожа дочка Ткача – на маму чи тата. Крім цього, зоряному сімейству залишили масу приємних слів.

"Все одно на маму більше схожа", "і скажіть що не Татова!", "Милахи", "Улибахи вище ніс, ролики є, та й зима поки не збирається йти! І все буде ОК!", "Схожі, як дві краплі води", "очі однакові, 105%", "ви з донечкою дуже схожі, спасибі за ваш гумор Юрій", " Татова дочка копія. Гарненька", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач показав свою собачку Бусю, яку рідко показує в соцмережах. Нещодавно собачці виповнилося 8 років.

Нагадаємо, що лупоокий Ткач з "Квартал 95" налякав зовнішністю після затяжних свят:"спанієль якийсь...".

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