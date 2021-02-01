Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач порадовал поклонников важным анонсом, сопроводив его веселым снимком

Помимо съемок в юмористической передаче Ткач известен и своим актерским талантом. Так, он играет Юрчика – одного из главных героев сериала «Одного разу під Полтавою», где роль его супруги исполняет артистка «Женского квартала» Ирина Сопонару.

Как сообщает Politeka.net, в новом посте на своей странице Инстаграм Ткач обрадовал всех поклонников сериала: первая серия его нового сезона выйдет уже 15 февраля.

«Уже слышали? Новый сезон Полтавы снят!!! Старт уже 15 февраля в 19:15», - написал актер.

Это сообщение он сопроводил ярким фото, на котором позирует с другой звездой сериала – актером Виктором Гевко. На снимке артисты позируют в рубашках контрастных цветов – Ткач в бирюзовой, а Гевко – в ярко-желтой. Юморист при этом демонстрирует свое любимое выражение лица с выпученным глазом, с которым он выглядит немного безумно.

Поклонники Ткача бурно отреагировали на его пост в комментариях.

«Ждём с нетерпением», «Удачи вам!», «Поздравляю! Будет круто!», «Буду смотреть», «Это надо так уметь вылупить глаза, Юрчик вы супер», «У кума новая идея появилась», «Очень жду обожаю вас», «Когда перцовка в глаз попала», «Ждем с нетерпением. Безумно скучали», - пишут люди.

Напомним, что грустный Ткач из «Квартал 95» наделал шуму кадрами с расстроенной дочкой: «Выше нос!».

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