Жена Евгения Кошевого из "Квартала 95" рассказала о трагической гибели отца

О супруге звезды "Квартала 95" Ксении Кошевой известно мало, но жена Евгения в своем интервью Ане Олицкой на ее YouTube-канале рассказала о своем тяжелом детстве и об убийстве отца, пишет Politeka.net.

Ксения Кошевая родом из Ялты, где она родилась и воспитывалась в семье мамы-фармацевта и отца, который занимался ремонтом часов. Но кроме этого у него было увлечение, которое впоследствии и привело его к гибели.

По словам Ксении Кошевой ее отец профессионально играл в покер и хорошо на этом зарабатывал. Мама об этом знала и даже позволила себе уйти с работы и заняться домашними делами.

"В 80-90-е годы он был, так скажем, шулер всесоюзного масштаба. И он играл и с Суркисом, и со всеми, ну, то есть в покер, в карты",- делится Ксения и продолжает, что была любимой дочкой своего папы.

"Они там проворачивали масштабные дела. Все было благополучно, он маму уволил с работы, чтобы она занималась семьей, то есть она была домохозяйкой. Я была очень счастливым ребенком. Я была любимой",- признается супруга Евгения Кошевого.

Но впоследствии увлечение картами привело к тому, что отец Ксении открыл свое казино на центральной набережной Ялты, пока дочка с мамой находились в Москве. В 15-летнем возрасте ее папу убили, желая завладеть бизнесом.

"Ну, все было бы ничего, если бы не наступили прекрасные 90-е. И чуваки, которые, ну просто... Ну, захотели "отжать". Там было все, там и угрожали, и мной угрожали, и мамой угрожали... "А ты что думаешь, не знаем, где твоя дочь учится?". Он у меня был очень такой жесткий: "Я не отдам ничего". И получается, что у мамы 19 ноября день рождения. Я взяла трубку разговаривает со мной, и потом поговорил с мамой. А наутро нам позвонила моя тетя и сказала, что его убили на почве этого казино, да... Это мне было лет 15,5 -16... Для меня это была очень сильная травма",- делится Ксения.

По ее словам при разговоре со следователем маму Ксении предупредили, что человека, который убил ее отца, нет смысла садить в тюрьму, поскольку он уже через неделю выйдет на свободу. И даже сейчас Ксения Кошевая не может до конца осознать, что папы нет в живых.

"Время не лечит, это однозначно. Я живу так. Я привыкла, что он далеко и сейчас он тоже далеко. Несмотря на то, что прошло 20 лет, даже спустя вот это время я, наверное, не осознаю этого",- подытожила супруга Евгения Кошевого.

Напомним, дочь Кошевого из "Квартал 95" решила превзойти Кухар, родители схватились за голову: "Не хватало..."

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой из "Квартал 95" жестко нагрубил избраннику "Холостячки" Эллерту: "Ты идиот"

Также Politeka писала, что Кошевой, Кравец и другие звезды "Квартал 95" удивили новым видео: "Сначала ржали со всего украинского, а теперь..."