Младшая дочка звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого удивила балетом на ночь глядя

Младшая дочка Евгения Кошевого Серафима недавно поразила родителей своими умениями, правда сделала она это в не совсем подходящее время. Кадрами с участием девочки поделилась ее мама Ксения в своем Instagram Stories, пишет Politeka.net.

Ксения Кошевая показала, как танцует ее младшая дочка, вероятно, возомнившая себя легендарной Екатериной Кухар на большой сцене. Девочка самозабвенно танцевала под "Танец маленьких лебедей" Чайковского, отдаваясь музыке и улыбаясь.

Серафима, словно балерина, кружилась посреди комнаты, тянула ножку, подпрыгивала и даже красиво выгибала ручки под известную музыку, воображая себя профессиональной балериной.

Для своего "выступления" перед звездными родителями Серафима надела черные укороченные штанишки и кофточку, а также черные "балетки", которые так напоминали пуанты балерины. Свой образ маленького черного лебедя талантливая дочь Кошевого дополнила легкой "короной" из черного фатина, которая периодически предательски слетала с ее головы во время слишком интенсивных прыжков.

Ксения Кошевая подписала публикацию шутливыми словами о том, что "выступление" дочки проходило поздним вечером и им с Евгением как раз этого и не хватало в это время.

"Вот думаю, чего же нам не хватало в 22.59...",- написала мама юной балерины в Instagram Stories.

Стоит отметить, что Серафима не зря интересуется танцами, ведь ее мама - успешная танцовщица, которая окончила балетную школу и выступала в балете Елены Коляденко. Видимо, дочка желает во всем наследовать Ксению и старается удивить родителей своими способностями в любое удобное для этого время.

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