Руководитель Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой удивил жену гастрономическими пристрастиями

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой несмотря на свой статус и широкую известность имеет довольно скромные кулинарные привычки и предпочтения, о которых рассказала его жена Ксения в своем Instagram Stories, пишет Politeka.net.

Супруга Кошевого показала короткий видеоролик о том, что любит есть на обед известный на всю страну юморист и актер, и как он это делает. На кадрах Ксения Кошевая, сидя на кухне рядом с супругом, крупным планом показывает тарелку, которая стоит перед Евгением, и ее содержимое, а также акцентирует внимание на надкушенном кусочке белого хлеба, который ее муж держит в руке. Кошевой ел его вместе с ароматными пельменями, щедро посыпанными черным перцем.

"А как вы кушаете пельмени? С уксусом, с перчиком?",- комментирует эту картинку Ксения, намекая на то, что в пельменях и без хлеба есть в составе мука.

"И с хлебом!"- уверенным и немного возмущенным тоном отвечает Евгений Кошевой, пытаясь отстоять свои предпочтения.

"Да, Женечка, и с хлебом - пельмени",- со вздохом констатирует его супруга, показывая жующего и недовольного Евгения Кошевого вместе с тарелкой.

Но Евгений Кошевой не растерялся и твердо ответил на такую реакцию супруги.

"Смотрите в свою тарелку",- сказал юморист, возмущенно округлил глаза и вернулся к вкусному обеду.

Напомним, что Евгений Кошевой недавно похвастался на всю страну своим внушительным размером живота, который, вероятно, возник благодаря гастрономическим пристрастиям звезды "Квартала". Кошевой в своем Instagram Stories показал живот крупным планом и даже в шутку дал ему нежное имя "Надя".

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