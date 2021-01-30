Юная дочь Евгения Кошевого из «Квартал 95» показала свой новый образ

Не так давно Варваре Кошевой исполнилось 13 лет. При этом она уже вовсю ведет аккаунт в Инстаграм и радует своих подписчиков новыми фото, на которых демонстрирует свои эксперименты с макияжем. Новые селфи не стали исключением.

Так, Кошевая-младшая снова продемонстрировала умение пользоваться косметикой на фото, сделанных крупным планом. Судя по снимкам, девушка использовала тон, тушь, блеск для губ. Самыми яркими акцентами на ее лице стали подчеркнутые румянами скулы и накрашенные брови.

Не так давно Кошевая подстриглась под каре, однако на новых фото ее волосы выглядят еще и светлее, чем обычно. Возможно красотка решила их осветлить.

Подписчики девушки активно комментируют ее снимки.

«Красотка», «Краш», «Вау», «Очень крутое фото», «офигеть какая красотка у меня в ленте», «Огонь», «Вауууу, малышка, зачем так красиво», «боже красотка», «Хорошенькая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кошевая опубликовала на своей странице в Instagram фото в новом эффектном образе.

В этот раз юная красавица примерила маску, которая увеличивает глаза, делает губы очень пухлыми, а кожу идеально гладкой.

Девушка никак не подписала фото, оставив только смайлик.

Напомним, располневший Кошевой из "Квартал 95" ошеломил видом в гостях у Эллерта: "Вы смотрите, смотрите...".

Как сообщала Politeka, звезда "Женского квартала" раскрыла правду о Кравец и Кошевом, что остается за кулисами.

Также Politeka писала, что 13-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" ошеломила новой внешностью, девочку не узнать: "Амазонка".